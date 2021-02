^ DGAP-News: DGTL Holdings Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous DGTL Holdings Inc. Berichte zu den Finanzdaten des zweiten Quartals

New York, New York--(Newsfile Corp. - Montag, 1. Februar 2021) - DGTL Holdings Inc. (TSXV: DGTL) (OTCQB: DGTHF) (FSE: A2QB0L) ("DGTL"oder das "Unternehmen"),

ein integriertes Unternehmen für digitale Medien und Marketingtechnologien, freut sich, seine Finanzergebnisse für den am 30. November 2020 endenden Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit den Ergebnissen des zweiten Quartals und den bisherigen Jahresergebnissen (YTD) für das Geschäftsjahr 2021 bekannt zu geben.



DGTL erzielte in den drei Monaten bis zum 30. November 2020 einen Umsatz von $ 1.253.000. Hashoff verzeichnete 2019 für das gleiche Quartal $ 738.000. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 70 %.



DGTL erzielte in den sechs Monaten bis zum 30. November 2020 einen Umsatz von $ 2.416.000, verglichen mit $ 1.352.000 im gleichen Halbjahreszeitraum 2019, was einem Umsatzwachstum von 79 % entspricht. Der aktuelle Umsatz des Kalenderjahres 2020 bis zum 30. November 2020 beträgt $ 3.740.000, verglichen mit $ 2.320.000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2019, was einer Wachstumsrate von 61 % entspricht.



Das Unternehmen führt das Umsatzwachstum auf die Umsetzung seines dreijährigen Umsatzwachstumsplans und die positiven Ergebnisse der Kundenerfahrungen mit Hashoff zurück. Hashoff profitierte außerdem von der gestiegenen Marktnachfrage nach CaaS-Plattformen (Content-as-a-Service), die es neuen und bestehenden globalen Unternehmenskunden ermöglichen, große digitale und CaaS-Marketingkampagnen effektiver und kostengünstiger von remote durchzuführen.



"Wir freuen uns über das anhaltende Umsatzwachstum unserer ersten SaaS-Akquisition. Wir erwarten von Hashoff LLC eine anhaltende Dynamik durch Neugeschäftsentwicklung und Kundenakquise", sagte John Belfontaine, Gründer von DGTL Holdings Inc.



Informationen zum Jahresabschluss finden Sie unter

https://dgtlinc.com/financial-reports oder unter

https://dgtlinc.com/investors.



DGTL HOLDINGS INC.



DGTL Holdings Inc. erwirbt und beschleunigt transformative digitale Medien- Marketing- und Werbetechnologieunternehmen, die sich auf künstliche Intelligenz (KI) stützen. DGTL (Digital Growth Technologies and Licensing) ist spezialisiert auf die Beschleunigung vollständig kommerzialisierter großer SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service) durch eine Mischung besonderer Kapitalisierungsstrukturen wie Investitionen, Fusionen & Übernahmen, Earn-Outs und Lizenzierungsstrukturen. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Venture Stock Exchange (TSXV) unter dem Symbol "DGTL", am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "DGTHF" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "A2QB0L" gehandelt. Weitere Informationen zu DGTL Holdings Inc. finden Sie unter https://dgtlinc.com/investors.