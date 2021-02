Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Gas & Oil PLC

Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Anlass der Studie: Trading Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.02.2021

Kursziel: GBp150

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von GBp 160,00 auf GBp 150,00.



Zusammenfassung:

DGOC hat ein Trading Statement zum Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der vollständige Bericht 2020 wird am 8. März veröffentlicht. Die meisten bisher veröffentlichten Kennzahlen liegen nahe an unseren Erwartungen. Die Produktion für das Geschäftsjahr 2020 stieg um 18% auf 99,8 Mboepd (1.000 Barrel Öläquivalent pro Tag), verglichen mit unserer Prognose von 100,7 MBoepd und dem Vorjahreswert von 84,8 Mboepd. Der Anstieg resultierte aus dem Erwerb von Vermögenswerten von EQT und Carbon Energy zur Jahresmitte 2020. Die Produktion aus den alten Bohrlöchern der DGOC (hauptsächlich konventionelle Bohrlöcher, die vor Ende 2018 erworben wurden) belief sich auf 69 Mboepd (2019: 70 Mboepd). Diese Leistung zeigt den anhaltenden Erfolg des Smarter Asset Management Programms der DGOC bei der Förderung der Produktion von Bohrlöchern mit einer natürlichen Rückgangsrate von ca. 5% p.a. Ferner hat das Management kürzlich einen zusätzlichen Absicherungsschutz für dieses Jahr und 2022 eingeführt. Ende Oktober letzten Jahres waren 80% des erwarteten Erdgasvolumens 2021 bei USD2,65/MMBtu und 55% des erwarteten Erdgasvolumens 2022 bei USD2.55/MMbtu abgesichert. Diese Zahlen betragen jetzt 90% des Volumens von 2021 bei USD2,66/MMBtu und 60% des Volumens von 2022 bei USD2,55/MMBtu. Die Stückkosten für 2020 lagen mit rd. USD1,13 pro MMBtu. Basierend auf einem Dividenden-Discount-Modell (die aktuelle annualisierte Rendite beträgt 10,1%) sehen wir den fairen Wert der Aktie nunmehr bei GBp150 (vorher: GBp160). Die Herabsetzung unseres Kursziels basiert auf der Auswirkung einer höher als von uns prognostizierten Nettoverschuldung für das Geschäftsjahr 2020 (USD725 Mio. gegenüber FBe USD670 Mio.) auf unsere Bewertung sowie der Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Pfund Sterling seit unserem letzten Bericht von 6 November. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 99,8 Euro