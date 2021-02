Goslar (ots) - Daten von Autofahrern bilden die Grundlage für die

unterschiedlichsten Mobilitäts- sowie Serviceangebote und damit Geschäftsmodelle

der Zukunft - entsprechend umkämpft ist aktuell der Wettlauf um den Datenschatz

der Autofahrer.



Doch damit die gesamte Vielfalt an (Dienst-)Leistungen und Annehmlichkeiten, die

auf Basis der Daten von Autofahrern denkbar sind, auch allen interessierten

Verbrauchern nutzbar gemacht werden kann, müsste dieser "Datenschatz" in einem

fairen Wettbewerb möglichst vielen Marktteilnehmern zugänglich sein. Das machten

die Experten beim aktuellen Goslar Diskurs der Studiengesellschaft für

verbrauchergerechtes Versichern, des Goslar Instituts, am 28. Januar 2021

deutlich. In diesem Jahr musste der Goslar Diskurs aufgrund der Corona-Pandemie

als virtuelle Veranstaltung stattfinden. Er ist auf der Website des Goslar

Instituts ( http://www.goslar-institut.de ) zu verfolgen.









Bislang jedoch beharren die Automobilhersteller, deren Produkte diese Daten

generieren, auf der Hoheit darüber - obwohl es sich ja eigentlich um persönliche

Informationen der Autofahrer handelt, die sowohl über die Nutzung ihrer Daten

entscheiden können sollten wie auch über den Gegenwert dafür. So wie sie ihn

beispielsweise bei der Telematik-Kfz-Versicherungspolice erhalten, welche etwa

die HUK-COBURG anbietet. Bei diesem Produkt, das immer mehr Zuspruch bei den

Kunden findet, werden Autofahrer für eine vorsichtige, defensive und

umweltfreundliche Fahrweise mit Tarifrabatten belohnt. Daher kann die HUK-COBURG

inzwischen schon mehr als 400.000 Telematik-Kunden vorweisen, von denen bereits

mehr als 4 Milliarden gefahrene Kilometer registriert wurden, wie Dr. Jörg

Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG, beim Goslar Diskurs berichtete.

Für den Telematik-Tarif erhebt Deutschlands Marktführer bei den

Kfz-Versicherungen Daten zur Fahrweise des Kunden mit einem gesonderten Sensor

im Auto.



Doch damit soll es nicht getan sein: Wie andere Mobilitätsanbieter auch,

erweitere der Versicherer sein Geschäftsfeld und plane weitere günstige

Mobilitätsservices, erläuterte Dr. Rheinländer. Dadurch soll eine ständig

wachsende Palette neuer Dienstleistungen rund um die Mobilität entstehen, die

den Konsumenten zugutekommen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass der

Autofahrer Herr seiner Daten ist, damit er selbst über die ihm angenehmen

Mobilitätsangebote entscheiden kann, betonte Dr. Rheinländer. Deshalb fordert

die HUK-COBURG, dass der Kunde in einem freien und fairen Wettbewerbsumfeld über

seine Daten bestimmen können soll.



Autohersteller kochen ihr "eigenes Süppchen"



Bislang zögern die Autoproduzenten allerdings noch, Wettbewerbern Zugang zu dem Seite 2 ► Seite 1 von 5



Freier und fairer Wettbewerb notwendigBislang jedoch beharren die Automobilhersteller, deren Produkte diese Datengenerieren, auf der Hoheit darüber - obwohl es sich ja eigentlich um persönlicheInformationen der Autofahrer handelt, die sowohl über die Nutzung ihrer Datenentscheiden können sollten wie auch über den Gegenwert dafür. So wie sie ihnbeispielsweise bei der Telematik-Kfz-Versicherungspolice erhalten, welche etwadie HUK-COBURG anbietet. Bei diesem Produkt, das immer mehr Zuspruch bei denKunden findet, werden Autofahrer für eine vorsichtige, defensive undumweltfreundliche Fahrweise mit Tarifrabatten belohnt. Daher kann die HUK-COBURGinzwischen schon mehr als 400.000 Telematik-Kunden vorweisen, von denen bereitsmehr als 4 Milliarden gefahrene Kilometer registriert wurden, wie Dr. JörgRheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG, beim Goslar Diskurs berichtete.Für den Telematik-Tarif erhebt Deutschlands Marktführer bei denKfz-Versicherungen Daten zur Fahrweise des Kunden mit einem gesonderten Sensorim Auto.Doch damit soll es nicht getan sein: Wie andere Mobilitätsanbieter auch,erweitere der Versicherer sein Geschäftsfeld und plane weitere günstigeMobilitätsservices, erläuterte Dr. Rheinländer. Dadurch soll eine ständigwachsende Palette neuer Dienstleistungen rund um die Mobilität entstehen, dieden Konsumenten zugutekommen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass derAutofahrer Herr seiner Daten ist, damit er selbst über die ihm angenehmenMobilitätsangebote entscheiden kann, betonte Dr. Rheinländer. Deshalb fordertdie HUK-COBURG, dass der Kunde in einem freien und fairen Wettbewerbsumfeld überseine Daten bestimmen können soll.Autohersteller kochen ihr "eigenes Süppchen"Bislang zögern die Autoproduzenten allerdings noch, Wettbewerbern Zugang zu dem