New York, New York--(Newsfile Corp. - Montag, 1. Februar 2021) - DGTL Holdings Inc. (TSXV: DGTL) (OTCQB: DGTHF) (FSE: A2QB0L) (" DGTL "oder das " Unternehmen "), ein integriertes Unternehmen für digitale Medien und Marketingtechnologien, freut sich, seine Finanzergebnisse für den am 30. November 2020 endenden Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit den Ergebnissen des zweiten Quartals und den bisherigen Jahresergebnissen (YTD) für das Geschäftsjahr 2021 bekannt zu geben.

DGAP-News: DGTL Holdings Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous DGTL Holdings Inc. Berichte zu den Finanzdaten des zweiten Quartals 01.02.2021 / 16:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DGTL erzielte in den drei Monaten bis zum 30. November 2020 einen Umsatz von $ 1.253.000. Hashoff verzeichnete 2019 für das gleiche Quartal $ 738.000. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 70 %.

DGTL erzielte in den sechs Monaten bis zum 30. November 2020 einen Umsatz von $ 2.416.000, verglichen mit $ 1.352.000 im gleichen Halbjahreszeitraum 2019, was einem Umsatzwachstum von 79 % entspricht. Der aktuelle Umsatz des Kalenderjahres 2020 bis zum 30. November 2020 beträgt $ 3.740.000, verglichen mit $ 2.320.000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2019, was einer Wachstumsrate von 61 % entspricht.

Das Unternehmen führt das Umsatzwachstum auf die Umsetzung seines dreijährigen Umsatzwachstumsplans und die positiven Ergebnisse der Kundenerfahrungen mit Hashoff zurück. Hashoff profitierte außerdem von der gestiegenen Marktnachfrage nach CaaS-Plattformen (Content-as-a-Service), die es neuen und bestehenden globalen Unternehmenskunden ermöglichen, große digitale und CaaS-Marketingkampagnen effektiver und kostengünstiger von remote durchzuführen.

"Wir freuen uns über das anhaltende Umsatzwachstum unserer ersten SaaS-Akquisition. Wir erwarten von Hashoff LLC eine anhaltende Dynamik durch Neugeschäftsentwicklung und Kundenakquise", sagte John Belfontaine, Gründer von DGTL Holdings Inc.

Informationen zum Jahresabschluss finden Sie unter https://dgtlinc.com/financial-reports oder unter https://dgtlinc.com/investors.

DGTL HOLDINGS INC.

DGTL Holdings Inc. erwirbt und beschleunigt transformative digitale Medien- Marketing- und Werbetechnologieunternehmen, die sich auf künstliche Intelligenz (KI) stützen. DGTL (Digital Growth Technologies and Licensing) ist spezialisiert auf die Beschleunigung vollständig kommerzialisierter großer SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service) durch eine Mischung besonderer Kapitalisierungsstrukturen wie Investitionen, Fusionen & Übernahmen, Earn-Outs und Lizenzierungsstrukturen. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Venture Stock Exchange (TSXV) unter dem Symbol " DGTL ", am OTCQB Venture Market unter dem Symbol " DGTHF " und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol " A2QB0L " gehandelt. Weitere Informationen zu DGTL Holdings Inc. finden Sie unter https://dgtlinc.com/investors.