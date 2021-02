Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Covestro auf Zweijahreshoch - Positive Analystenkommentare Die Aktien von Covestro haben sich am Montagnachmittag dank positiver Analystenkommentare an die Spitze des festen deutschen Leitindex Dax gesetzt. Zuletzt zogen die Papiere des Kunststoffkonzerns um gut drei Prozent auf 58 Euro an. Zeitweilig …