Am 28. Januar wurde auf Tagesbasis mit gut 903.000 Transaktionen und einem Volumen von 3,55 Mrd. € ebenfalls ein neuer Umsatzrekord aufgestellt.

Offenbar gewinnen die an der TRADEGATE EXCHANGE angebundenen Online-Broker in der Breite neue, jüngere Kunden, die entweder über Aktien- oder ETF-Sparpläne für den Vermögensaufbau an steigenden Märkten partizipieren wollen, oder aber in hoch spekulativen und volatilen Nebenwerten Handelsgewinne erzielen wollen. Entsprechend ist im Januar ein deutlicher Rückgang des durchschnittlichen Handelsvolumens je ausgeführter Order auf 5.281,- EUR zu beobachten, das im Jahresschnitt 2020 noch bei 5.984,- EUR lag.

Ob die GameStop Handelsverbote der Trade Republic Auswirkungen auf die zukünftige Kundenentwicklung bei Neobrokern haben werden, wird sich zeigen. Spannend dazu die klare Positionierung des Smartbrokers: INTERVIEW: Wallstreet:online’s Smartbroker positioniert sich klar: GameStop war und ist handelbar. Vorstand Thomas Soltau legt sich eindeutig fest.

Aktuell (01.02.2021 / 15:45 Uhr) notieren die Aktien der Tradegate AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +5,00 EUR (+4,35 %) bei 120,00 EUR.



Und auch bei Lang & Schwarz gab es Rekorde – sogar noch beeindruckenderes Wachstum als bei Tradegate

Der Lang & Schwarz AG ( ISIN: DE0006459324) – Konzern hat im Januar 2021 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von EUR 20 Mio erzielt (Januar 2020: 3 Mio EUR).