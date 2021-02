Kaum eine Frage treibt die Aktienmärkte nach den Short-Spekulationen bei Gamestop derzeit mehr um: Wann und wo schlagen die Reddit-Trader erneut zu?

Kinobetreiber AMC, Softwareschmiede Blackberry und Netzwerkausrüster Nokia haben in der vergangenen Woche bereits kräftige Kursanstiege gesehen. Doch nicht nur Aktien sind in den Fokus der umtriebigen Kleinanleger geraten: Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Silber ist am Montag auf ein Acht-Jahres-Hoch gestiegen – dank außergewöhnlich hoher Aktivität im Terminmarkt.

Knapp 30 Euro kostete eine Silber-Feinunze am Montag – ein Plus von fast zehn Prozent innerhalb einer Woche. Noch wilder wurde es bei der Aktie des Silberminenbetreibers First Majestic Silver. Diese legte zum Wochenstart rund 40 Prozent zu. In den vergangenen zwei Wochen hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der auf Minenaktien spezialisierte CQ Gold & Resources Feeder Fund Fonds* – aufgelegt von der wallstreet:online capital AG und C-QUADRAT Asset Management – lag am Montag ebenfalls über fünf Prozent im Plus.