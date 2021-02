Nach einer verlustreichen und in Teilen auch turbulenten Börsenwoche kann sich der Deutsche Aktienindex zum Start in den Monat Februar deutlich erholen.

Damit hat der Markt auch die aus technischer Sicht wichtige Marke von 13.500 Punkten wieder zurückerobert.



Was in der vergangenen Woche rund um die GameStop-Aktie, die Plattform Reddit und den US-Neobroker Robinhood passiert ist, war einmalig, beispiellos und so nicht vorherzusehen. Verloren in der Aufregung um diese Entwicklungen versuchen sich nun die Kontrahenten, Hobbytrader und Hedgefonds gleichermaßen, erst einmal zu sammeln. Dieses Unterfangen könnte jedoch bei der Geschwindigkeit der aktuellen Ereignisse alles andere als leicht werden. Was nach dem Short-Squeeze in der Gamestop-Aktie bleibt, ist die Angst vor einem Hedgefonds-Beben, das einige ihrer Zunft zum Aufgeben zwingen könnte.



Eine solche Entwicklung besäße dann durchaus auch das Potenzial für eine dynamische Abwärtskorrektur in den breiten Aktienindizes. Für die in manchen Marktsegmenten euphorische Stimmung wäre dies zum jetzigen Zeitpunkt ein ordentlicher Dämpfer.



Allerdings ist die Situation kein absolutes Neuland für die Börsen. Es gab schon immer verrückte Handelsaktivitäten und Trader. Mittel und Wege ändern sich, aber hinter allem stecken Angst und Gier – 1929, 2000, 2008 und zuletzt im März vergangenen Jahres. Die Größenordnung variiert, aber die Machart ist ähnlich. Als Anleger sollte man sich von den Ereignissen nicht aus der Ruhe und vor allem nicht aus dem Konzept bringen lassen. Nicht immer ist es ratsam, der Herde hinterherzulaufen aus Angst, etwas zu verpassen. Börsenhypes kommen und gehen und Gier ist hier kein guter Ratgeber.