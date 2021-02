Stabilus steigert Marge - Ausblick bestätigt

Stabilus hat am Montag Eckdaten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 vorgelegt. „Automotive Powerise hat von der hohen Nachfrage großer OEMs aufgrund steigender Produktions- und Installationszahlen überproportional profitiert. Vor diesem Hintergrund freut uns besonders, dass unser neues Powerise-Werk in der Nähe von Schanghai weitestgehend fertiggestellt ist und das Hochlaufen der Produktion dort in Kürze ...