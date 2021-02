Prof. Dr. Dirk Rompf neuer Geschäftsführer bei ifok / Expertise und Impulse auf dem Wachstumskurs (FOTO)

Bensheim (ots) - Prof. Dr. Dirk Rompf wird zum 1. Februar 2021 neben HenningBanthien und Frank von Zukowski neuer Geschäftsführer bei ifok.Dirk Rompf war zuletzt Vorstand der Deutschen Bahn Netz AG und ist seit über 10Jahren Professor für Transport und Mobilität der International School ofManagement in Frankfurt. Meilensteine seiner beruflichen Laufbahn waren zudemzwei Managementberatungen, in denen er unter anderem als Senior Partner dieThemen Mobilität und Infrastruktur verantwortete. Bei ifok will Dirk Rompfgesellschaftliche Veränderungsprozesse mitgestalten - wirksam und nachhaltig:"ifok ist aufgrund seiner einzigartigen Expertise eine der führenden Beratungenfür komplexe Transformationen und Nachhaltigkeit. Aktuell sehen wir an vielenStellen, national und international, drängende Veränderungen. ifok ist hiergefordert und ich möchte mich dabei aktiv einbringen. Den Wandel nachhaltiggestalten, gemeinsam praktikable Lösungen finden und umsetzen - das ist derifok-Ansatz und das spricht auch mir aus dem Herzen. Deshalb freue ich mich aufmeine neue Aufgabe." Henning Banthien ist begeistert über die hohe Expertise unddie umfangreichen Erfahrungen, die den ifok Kund:innen zukünftig zusätzlich zurVerfügung stehen: "Ich bin sehr glücklich Dirk Rompf bei ifok zu begrüßen. Erbringt eine ausgeprägte fachlich-technische Expertise insbesondere zu den ThemenMobilitätswende, Energie und Klimaschutz, nachhaltige Infrastrukturen sowieDigitalisierung mit. Seine umfassende Erfahrung ist ein großer Gewinn für unsereProjekte, unsere Kund:innen und die unternehmerische Entwicklung von ifok." DieImpulse für die unternehmerische Entwicklung und die Gestaltung des eigenenWachstums stellt auch Frank von Zukowski in den Mittelpunkt: "ifok wächst seitvielen Jahren im zweistelligen Bereich. Mit Dirk Rompf gewinnen wir einenKollegen, der uns nicht nur im Markt, sondern auch bei der Weiterentwicklungunserer Organisation mit innovativen Ideen und viel Erfahrung unterstützenwird."ifok steht seit 25 Jahren für die Gestaltung komplexer Veränderungsprozesse inPolitik, Gesellschaft und Wirtschaft. Im Zentrum der Arbeit steht dieKombination von strategischer Beratung zu Transformationen und nachhaltigerEntwicklung mit moderner Kommunikation und Partizipation. Zu den großenProjekten gehören aktuell unter anderem die Begleitung des Bürgerrats desBundestages zu "Deutschlands Rolle in der Welt", Planung und Bau der größtenStromtrasse Deutschlands "Suedlink", die Climate Pact Initiative derEuropäischen Kommission, die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität sowie diePlattform Industrie 4.0 und die damit verbundene Europäische Cloud-InfrastrukturGAIA X. ifok ist Teil der internationalen Cadmus Group mit insgesamt rund 700Beschäftigten an Standorten in Europa, den Vereinigten Staaten und in Asien.Pressekontakt:ifok GmbHYvette RichterTel.: +49.06251.8263-133mailto:yvette.richter@ifok.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122763/4827421OTS: IFOK GmbH