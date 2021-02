UBM: Erfolgreich trotz Pandemie

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG mit dem Zukauf in München für den Wohnbereich den neuen strategischen Fokus auf Büro- und Wohnimmobilien unterstrichen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen für 55 Mio. Euro die derzeitige Firmenzentrale des bekannten Sportmodeherstellers Bogner erworben. Das Areal verfüge über eine Fläche von 12 Tsd. qm und liege in einer beliebten Wohngegend mit sehr guter Anbindung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bogner werde noch für mindestens zwei weitere Jahre den Firmensitz als Mieter beibehalten. UBM profitiere von den Mieteinnahmen, solange noch nicht mit dem Bau begonnen werden könne. Laut SRC werde mit einer Projektdauer von rund fünf bis sechs Jahren bis zur Fertigstellung gerechnet. Bereits am 30. Dezember 2020 habe das Unternehmen außerdem das Büroprojekt QBC 1 & 2 in Wien mit einem Verkaufspreis von 230 Mio. Euro übergeben. Mit den guten Entwicklungen in 2020 trotz der Corona-Pandemie und der Übergabe des QBC Projekts noch vor Jahresende gehe das Analystenteam von einem sehr erfolgreichen Jahr 2020 für die UBM aus. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 48,00 Euro (zuvor: 47,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.