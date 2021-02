Schöne neue Anleihen-Welt: Worauf Anleger achten sollten Gastautor: Simon Weiler | 01.02.2021, 05:45 | 46 | 0 | 0 01.02.2021, 05:45 | Seit der Pariser Klimakonferenz im Jahr 2015 nimmt der Markt für nachhaltige Finanzanlagen enorm an Fahrt auf. Die Kriterien Environmental, Social und Governance (ESG) liegen im Trend. Kapitalanleger wollen durch ihre Investitionen einen Beitrag zur Finanzierung des Wandels hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft leisten. Seit 2010 sind in der Gemeinschaftswährung über 900 nachhaltige Anleihen wie Green, Social, Sustainability und Sustainability-linked Bonds mit insgesamt rund 600 Milliarden Euro Volumen aufgelegt worden. Tendenz stark steigend. Mit 342 Emissionen wurde über ein Drittel allein im Krisenjahr 2020 platziert. Dabei spielen die vom Branchenverband International Capital Market Association (ICMA) entwickelten Standards für Green und Social Bonds eine große Rolle. Boom bei Green Bonds und Social Bonds Der erste Green Bond wurde bereits im Jahr 2007 von der Europäischen Investitionsbank begeben. Doch Ende des Jahres 2015 lag das Gesamtvolumen dieses Marktes erst bei 52 Milliarden Euro. Mittlerweile hat die Europäische Union (EU) einen ambitionierten Fahrplan für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft vorgelegt, in dem sie explizit auf die Beteiligung der gesamten Finanzwirtschaft pocht. Unternehmen und Staaten stehen unter zunehmenden Druck, Mittel für ökologische und soziale Ziele einzusetzen. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



