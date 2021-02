EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag ASMALLWORLD AG und Miles & More verlängern ihre Zusammenarbeit 01.02.2021 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) und Miles & More verlängern ihre Zusammenarbeit

Zürich, 01.02.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie die Zusammenarbeit mit Miles & More, dem Vielflieger- und Prämienprogramm der Lufthansa Group, verlängert hat. ASMALLWORLD bietet seinen Kunden mit der Prestige-Mitgliedschaft viele Vorteile, welche das Reisen angenehmer machen, darunter auch 250.000 Prämienmeilen von Miles & More, welche für Flüge oder andere Vorteile eingelöst werden können. Beide Parteien sind mit der bisherigen Zusammenarbeit sehr zufrieden und freuen sich auch in Zukunft zusammenzuarbeiten.

Die ASMALLWORLD AG und die Miles & More GmbH, Betreiber von Europas führendem Vielflieger- und Prämienprogramm, haben ihre bisherige Zusammenarbeit verlängert. Die beiden Partien haben Ende 2017 erstmals eine Kooperation gestartet, um gemeinsam die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft anbieten zu können. Bei dieser Mitgliedschaft kommen Kunden in den Vorteil von exklusiven Reise-Privilegien, darunter auch 250.000 Miles & More Prämienmeilen, welche für Flüge oder andere Vorteile eingelöst werden können. Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft wird für EUR 5.200 angeboten.

"Die bisherige Zusammenarbeit mit Miles & More war für beide Parteien sehr positiv, daher freue ich mich, mit Miles & More auch in Zukunft einen starken Partner mit einem tollen Produkt zu haben", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher.

Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft - "Travel the World in Style"

Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft bietet seinen Kunden exklusive Reise-Privilegien. Sie deckt dabei alle essenziellen Reisebedürfnisse ab und ermöglicht Mitgliedern das Reisen mit noch mehr Komfort.

Zu den Partnern dieser exklusiven Mitgliedschaft gehören unter anderem Miles & More, DISCOVERY, Jumeirah und Sixt.

250.000 Prämienmeilen von Miles & More

Unbegrenzter Zugang zu über 900 Flughafen-Lounges mit DragonPass

The World's Finest Clubs Mitgliedschaft, welche exklusiven VIP-Zugang zu über 200 Clubs und Bars auf der ganzen Welt gewährt

DISCOVERY Black-Status bei allen Global Hotel Alliance Hotels wie Kempinski oder Anantara

Jumeirah One Gold-Status

Diamond Status bei Sixt

Zugang zu ASMALLWORLD, der weltweit führenden Lifestyle-Community

Die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft kostet EUR 5.200 und umfasst folgende Reise-Privilegien:

Mehr Informationen unter: https://www.asmallworld.com/membership?plan_type=prestige