Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Gewinne nach schwacher Vorwoche Nach einer schwachen Vorwoche haben die wichtigsten Börsen in Osteuropa am Montag überwiegend mit Zuwächsen geschlossen. Auch an den internationalen Leitbörsen gab es Aufschläge. Der polnische Leitindex Wig-20 legte um 1,01 Prozent auf 1967,72 …