IWBI überschreitet bei der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden wichtige globale Meilensteine

Das International WELL Building Institute (IWBI) ist die globale Autorität, wenn es darum geht, wie wir Gebäude und Gemeinden so gestalten können, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen gefördert werden, die sich in ihnen aufhalten. Das Institut gab heute bekannt, dass WELL-Projekte in mehr als 80 Ländern nun die Marke von 139 Millionen Quadratmetern überschritten haben. Dieser Meilenstein ist ein Zeichen für die zunehmende weltweite Akzeptanz und das enorme Wachstum im Vergleich zu einem Zeitpunkt vor weniger als einem Jahr, als WELL-Projekte die Marke von 46 Millionen Quadratmetern in fast 60 Ländern überschritten hatten.

Im Juni 2020 führte das IWBI das WELL Health-Safety Rating ein und nutzte dabei das bereits vorhandene Know-how und das Feedback der 600 Mitglieder umfassenden IWBI-Taskforce zu COVID-19. Das WELL Health-Safety Rating basiert auf einer Teilmenge der Merkmale des WELL Building Standards (WELL). Es handelt sich um ein evidenzbasiertes, von dritter Seite kontrolliertes Rating für alle Neu- und Altbauten und alle Raumtypen. Schwerpunkte sind dabei die Kategorien Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle, Notfallpläne und Strategien zur Einbindung der Stakeholder. Dies unterstützt Unternehmen dabei, die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter, Besucher und Stakeholder zu priorisieren und die Geschäftstätigkeit in diesen Zeiten der Pandemie wieder aufzunehmen.

Bisher haben sich mehr als 8.500 Einrichtungen beim WELL Health-Safety Rating angemeldet, darunter berühmte Gebäude wie das Yankee Stadium und das Empire State Building, globale Finanzdienstleistungsunternehmen wie JPMorgan Chase, führende Hotelketten wie Aimbridge Hospitality, Telekommunikationsunternehmen wie T-Mobile, Immobilienentwickler wie Brookfield Properties und Kilroy Realty, Fitnessunternehmen wie Life Time und viele andere.

„Durch die Pandemie wurden Gesundheitsaspekte schnell zum zentralen Thema. Die Rolle des IWBI bei der Milderung der Auswirkungen des Virus und unsere Aufgaben im Dienste der Sicherheit und des Wohlbefindens der Menschen sind jetzt klarer denn je“, so Paul Scialla, Gründer des IWBI und CEO von Delos, der Muttergesellschaft des Instituts.

„Das hohe Tempo der Akzeptanz ist bemerkenswert: Die Zahl der Gesamtregistrierungen für WELL-Angebote beträgt jetzt im Durchschnitt 186.000 Quadratmeter pro Tag“, so Rachel Hodgdon, Präsidentin und CEO des IWBI. „Dies haben wir den engagierten Mitgliedern unserer Gemeinschaft in aller Welt zu verdanken – WELL APs, WELL Faculty, unseren Mitgliedern, Kunden und Beratern.“