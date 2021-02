Tagesausblick für 02.02.: DAX startet gut in die Woche. thyssenkrupp und Biotech gefragt!

Die Anleihenrenditen zogen in weiten Teilen Europas etwas an. So verbesserte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,51 Prozent. Bei den Edelmetallen gingen die Kurskapriolen derweil weiter. Die Notierung für eine Feinunze Silber sprang von 27 auf 29,2 US-Dollar. Der Preis für ein Barell Brent Crude Oil näherte sich nach einer schwachen Eröffnung wieder der Mitte des derzeit beschriebenen Seitwärtstrends.

Unternehmen im Fokus

Bayer plant die Produktion von CureVacs Corona-Impfstoff. Die Herstellung wird zwar voraussichtlich erst Ende des Jahres anlaufen. Dennoch konnte die Bayer-Aktie heute ein Plus verbuchen. Covestro und Deutsche Wohnen bekamen durch positive Analystenkommentare Auftrieb. Die Deutsche Bank könnte auch nach Steuern 2020 in der Gewinnzone gelandet. Entsprechende Spekulationen gaben der Aktie heute etwas Auftrieb. Siemens Healthineers verdiente im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres rund 44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg dabei um rund 7,8 Prozent. Der Start ins zweite Viertel war eigenen Angaben zufolge ebenfalls zufriedenstellend. So stieg die Aktie auf ein neues Allzeithoch. thyssenkrupp sei „mit Rückenwind“ in das neue Geschäftsjahr gestartet, erklärte Konzernchefin Martina Merz in ihrer am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung. Die Aktie kratzte daraufhin an der 10 Euromarke. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute erneut der Deutsche Aufsteiger Index, der Kandidaten für den Aufstieg in den DAX®, MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthält sowie der European Biotech Index.

Morgen legen aus Europa unter anderem AT&S, BP, Ferrari und Siemens Energy (finale) Zahlen vor. Aus den USA berichten unter anderem Alphabet, Amazon, Amgen, Pfizer und UPS zum abgelaufenen Geschäftsquartal.