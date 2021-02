Südafrika empfängt erste Flugzeugladung mit Corona-Impfstoff

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Südafrika als zahlenmäßig am meisten von der Corona-Pandemie betroffenes Land des Kontinents hat am Montag seine erste Flugzeugladung Impfstoffe erhalten. Eine Million Dosen trafen nach Regierungsangaben am Nachmittag in Johannesburg ein. Sie stammen vom britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford und sollen vor allem den 1,25 Millionen Mitarbeitern des öffentlichen und privaten Gesundheitssystems zugute kommen.

Man werde "nichts unversucht lassen", um in der Bevölkerung eine Herdenimmunität zu erreichen, sagte Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend in einer Ansprache an die Nation. "Wir wollen alle frei von dieser Krankheit sein." Zudem versicherte er, dass alle in Südafrika lebenden Menschen Zugang zu einer Corona-Impfung haben würden, ungeachtet von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus.