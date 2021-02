---------------------------------------------------------------------------

Vorläufige Geschäftszahlen: STEICO bestätigt Umsatz- und Ergebnisrekord für 2020



* Umsatz bei 308,8 Mio. EUR (+9,9% gegenüber Vorjahr). EBIT bei 33,3 Mio. EUR (+2,4% gegenüber Vorjahr)



* Weiterhin positiver Ausblick für 2021



Feldkirchen bei München, 01. Februar 2021 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seine vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht und konnte im vergangenen Jahr mit rund 308,8 Mio. EUR einen neuen Umsatzrekord erzielen (Vorjahr: 281,0 Mio. EUR). Obwohl das Jahr 2020 durch betriebliche Herausforderungen in Folge der Corona-Krise geprägt war, konnten sich auch die Ergebnisse sehr erfreulich entwickeln. So konnte das EBIT um 2,4% auf rund 33,3 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr 32,5 Mio. EUR). Die EBIT-Quote in Bezug auf die Gesamtleistung liegt bei rund 10,9% (Vorjahr 11,3%).



Jahresvergleich 2020 zu 2019



Kennzahl 2020 2019 Veränderung Umsatzerlöse in Mio. EUR ca. 308,8 281,0 +9,9% EBITDA in Mio. EUR ca. 56,6 56,7 -0,1% EBIT in Mio. EUR ca. 33,3 32,5 +2,4% EBT in Mio. EUR ca. 32,1 31,2 +2,7% Quartalsvergleich Q4 2020 zu Q4 2019

Auch bei der Quartalsbetrachtung hat sich die positive Entwicklung bei Umsatz und Erträgen fortgesetzt, so dass STEICO das erfolgreichste vierte Quartal der Unternehmensgeschichte realisieren konnte.

Kennzahl Q4 2020e Q4 2019 Veränderung Umsatzerlöse in Mio. EUR ca. 81,6 65,7 +24,2% EBITDA in Mio. EUR ca. 15,2 11,8 +28,9% EBIT in Mio. EUR ca. 8,8 5,7 +55,6% EBT in Mio. EUR ca. 8,5 5,2 +64,4% Ausblick 2021



Die Geschäftsleitung sieht dem Jahr 2021 weiterhin sehr positiv entgegen. Das gestiegene ökologische Bewusstsein sowie nationale und europäische Programme, die Klimaschutz mit Wirtschaftsförderung verbinden, dürften zu einer steigenden Nachfrage nach ökologischen Dämmstoffen und einer weiteren Stärkung des Holzbaus führen.



Dank kontinuierlichem Kapazitätsaufbau ist der STEICO Konzern für die Fortsetzung des Wachstums hervorragend aufgestellt. Sofern sich aus der Pandemie-Entwicklung keine weiteren negativen Effekte ergeben, rechnet das Direktorium für 2021 mit einem Umsatzwachstum oberhalb von 10% und einer EBIT-Quote zwischen 11% und 12% (im Vergleich zur Gesamtleistung).