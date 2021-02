STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen: STEICO bestätigt Umsatz- und Ergebnisrekord für 2020

* Umsatz bei 308,8 Mio. € (+9,9% gegenüber Vorjahr). EBIT bei 33,3 Mio. € (+2,4% gegenüber Vorjahr)

* Weiterhin positiver Ausblick für 2021



Feldkirchen bei München, 01. Februar 2021 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seine vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht und konnte im vergangenen Jahr mit rund 308,8 Mio. € einen neuen Umsatzrekord erzielen (Vorjahr: 281,0 Mio. €). Obwohl das Jahr 2020 durch betriebliche Herausforderungen in Folge der Corona-Krise geprägt war, konnten sich auch die Ergebnisse sehr erfreulich entwickeln. So konnte das EBIT um 2,4% auf rund 33,3 Mio. € gesteigert werden (Vorjahr 32,5 Mio. €). Die EBIT-Quote in Bezug auf die Gesamtleistung liegt bei rund 10,9% (Vorjahr 11,3%).

Jahresvergleich 2020 zu 2019

Kennzahl 2020 2019 Veränderung Umsatzerlöse in Mio. € ca. 308,8 281,0 +9,9% EBITDA in Mio. € ca. 56,6 56,7 -0,1% EBIT in Mio. € ca. 33,3 32,5 +2,4% EBT in Mio. € ca. 32,1 31,2 +2,7%

Quartalsvergleich Q4 2020 zu Q4 2019