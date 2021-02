Aguila American Gold ernennt Michael Thomsen in den Fachbeirat

Herr Thomsen ist ein angesehener Mineralexplorator mit einer erfolgreichen Karriere, die sich über viele Jahrzehnte und Kontinente hinweg erstreckt. Er war sowohl bei Senior- als auch bei Junior-Unternehmen beschäftigt. Michaels Karriere umfasste Führungspositionen bei Freeport und Gold Fields, die mit seiner Rolle als Director of International Exploration bei Newmont in der Zeit gipfelten, als im Goldbezirk Yanacocha in Peru die Ressourcen auf über 50 Millionen Unzen Gold erhöht wurden.

„Ich freue mich sehr, jemanden mit einer Entdeckungsbilanz wie Mike Thomsen in Aguilas neu gebildeten Fachbeirat zu begrüßen“, sagte Mark Saxon, President und CEO. „Wenn wir das WUSA-Projekt in Oregon vorantreiben und weitere Akquisitionen in Nordamerika tätigen, werden Mikes Erfahrung und Netzwerk von unschätzbarem Wert sein. Aguila ist ein junges Unternehmen, das sich auf die sichere und nachhaltige Entdeckung hochwertiger Gold-, Kupfer- und Silberprojekte konzentriert. Wir heißen Mike in unserem wachsenden Team willkommen.“

Aguilas Fachbeirat wird so strukturiert sein, dass er das Board of Directors und das Führungsteam objektiv berät und anleitet, um die besten Ergebnisse für alle Beteiligten zu erzielen.

Über Aguila American Gold Ltd (TSX.v: AGL) (WKN: A2DR6E)

Aguila American Gold ist ein aufstrebendes Goldunternehmen, das durch Exploration und Entdeckungen den Aktionärswert steigert.

