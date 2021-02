Fielmann (FIE): Brillenkette mit Kursziel Gap-Fill. Widerstandslinie könnte in Kürze brechen.

Bei der jüngsten Dax-Schwäche hielt sich das Wertpapier recht robust und suchte mehrfach den Kontakt zur Widerstandslinie.

Rückblick: Die Fielmann-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten über 15 Prozent zugelegt. Bei der jüngsten Dax-Schwäche hielt sich das Wertpapier recht robust und suchte mehrfach den Kontakt zur Widerstandslinie. Diese überspannt fast den gesamten 12-Monats-Chart. Sollte sie nach oben gebrochen werden, könnte dies als Kaufsignal interpretiert werden.

Meine Expertenmeinung zu FIE



Meinung: Marc Fielmann, der Sohn des Firmengründers und seit 2018 Vorstandsvorsitzender, hat in der Corona-Krise Pluspunkte bei den Mitarbeitern sammeln können, indem er im Zuge der Corona-Krise Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge kürzte, die Dividende 2019 strich und im Gegenzug das Kurzarbeitergeld aufstockte. Am Jahresende 2020 war noch genügend Geld in der Kasse, um 80 Prozent der drittgrößten spanischen Optikerkette Óptica & Audiología Universitaria zu übernehmen.

Mögliches Setup: Ideal wäre eine weitere Seitwärtsbewegung von ein paar Tagen, so dass die Aktie noch mehr Energie aufbauen kann, um dann umso dynamischer nach oben zu starten. Als Kursziel nehmen wir das Schließen der Kurslücke vom Februar 2020. Den Stopp Loss setzen wir unter die Tageskerze vom Montag. Quartalszahlen gibt es erst wieder im April, so dass sie uns nicht in die Quere kommen.



Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in FIE.