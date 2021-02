Beyond Technologies schließt die Übernahme von Ibridia ab

MONTREAL, 1. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Beyond Technologies freut sich, die Übernahme von Ibridia bekannt zu geben, einem Marktführer im Bereich SAP Solution Manager/SAP Application Lifecycle Management (ALM) für mittelständische und große Unternehmen. Indem wir das SAP-Serviceangebot von Beyond um die Nischenexpertise von Ibridia in diesen Bereichen erweitern, profitieren wir von der Dynamik von S/4HANA und stehen gleichzeitig im Einklang mit unseren Kernwerten, indem wir unseren Kunden stets die neuesten Prozesse, Tools, Best Practices und Services zur Verfügung stellen, um ihre SAP- und Nicht-SAP-Lösungen über den gesamten Anwendungslebenszyklus zu verwalten.

„Mit dieser Akquisition erhält Beyond Technologies eine hochgradig strategische Ausrichtung auf die Methoden, Werkzeuge und die Philosophie von SAP im Bereich SAP-Landschaftsmanagement", sagt Luc Dubois, Partner und CEO bei Beyond Technologies. „SAP ist der einzige Hersteller von Unternehmenssoftware, der eine eigene ALM-Produktsuite anbietet, und Ibridia bringt die Fähigkeit mit, jede SAP Center of Excellence-Umgebung mit SAP-Produkten wie Solution Manager, Focused Build/Insights, Cloud ALM, Tricentis, Enable Now und Signavio zu integrieren und zu modernisieren, um unseren Kunden den 360°-Support zu bieten, den sie verdienen", sagt Alain Dupont, Partner bei Beyond Technologies.