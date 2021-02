Die Druckerpatronenmarke - LEMERO kündigt Novak Djokovic als Markenbotschafter an

CHINO, Kalifornien, 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Novak Djokovic, der bestplatzierte männliche Profi-Tennisspieler der Welt, wurde zum Markenbotschafter von LEMERO ernannt, einer Premiummarke, die zuverlässige Tintenpatronen und Tonerkartuschen liefert. Mit LEMERO können Anwender eine einwandfreie und hervorragende Druckleistung und einen sorgenfreien Kundendienst genießen. Alle Kartuschen bei LEMERO werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und in der fortschrittlichen automatisierten Produktionswerkstatt gefertigt.

Seien Sie der Anführer im Feld, so wie es Novak Djokovic in seinem ist. LEMERO kann Anwendern helfen, Dokumenten, Broschüren, Postern - allem, was gedruckt wird - ihren Stempel aufzudrücken.