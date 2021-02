Assistierte Reproduktion Unicorn Basecare Medical geht in Hongkong an die Börse

SUZHOU, China, 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Suzhou Basecare Medical Co., Ltd. (Basecare Medical) - das am 8. Februar 2021 an der Hongkonger Börse notiert werden soll - ist das neueste Unicorn im Bereich der assistierten Reproduktion. Der geplante Börsengang kommt nach einem sehr erfolgreichen und profitablen Jahr 2020, einer günstigen Regulierung der Industrie und einer massiv wachsenden Nachfrage nach IVF-Dienstleistungen in Festlandchina.

Das 2019 in Jiangsu, China, gegründete Unternehmen Basecare Medical hat mit seinem selbst entwickelten PGT-A-Testkit großes Interesse auf sich gezogen. Das Testkit kann jeden Embryo genau untersuchen, um Entwicklungsfehler zu erkennen und eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten, so dass mehr unfruchtbare oder gefährdete Paare in China gesunde Babys zur Welt bringen können. Dies ist das erste und einzige IVF-Produkt der dritten Generation, das bei der National Medical Products Administration registriert ist und in China verkauft werden darf. Dies markiert auch den Beginn von Chinas reguliertem IVF-Markt der dritten Generation und einen riesigen Markt für reproduktionsgenetische Technologie.