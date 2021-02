CHiQ erhält Top-Auszeichnung von Canstar Blue

Die Marke wurde mit dem Spitzenplatz in der Kategorie Kühlgeräte 2020 von Canstar Blue ausgezeichnet

MELBOURNE, Australien, 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Der internationale Designer und Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, CHiQ, wurde mit dem ersten Platz in der Kategorie „Zufriedenster Kunde – Kühlgeräte" von Canstar Blue 2020 ausgezeichnet. CHiQ ist eine neue Generation von High-End-Smart-Home-Geräten von Changhong, die ein komplettes Set an Unterhaltungselektronik für das Internet zu Hause umfasst, wie z. B. TV-Geräte, Kühlschränke, Klimaanlagen und kleine Haushaltsgeräte. Mit dem Aufkommen der 5G-Ära wird der globale Interaktionsmodus mit Hilfe von CHiQ erneut aufgewertet.

In der jährlichen Marktumfrage des australischen Verbrauchertrackers Canstar Blue führte CHiQ die Liste der besten Kühlgeräte-Marken an und erhielt fünf Sterne in den Kriterien Frische der Lebensmittel, Design, Qualität der Ausstattung, Gesamtzufriedenheit und mehr.

David Esler, General Manager of Sales and Marketing bei CHiQ, sagt, dass die Auszeichnung ein Beweis für die führende Innovation und Qualität der Marke zu einem erschwinglichen Preispunkt ist, und fügt hinzu:

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Nummer eins in der Kundenzufriedenheit und führen dies auf die CHiQ-Methode zur Entwicklung von menschengerechten Geräten zurück."

CHiQ hat 40 Artikel in seinem wachsenden Kühl- und Gefrierschrank-Portfolio, darunter Retro-Kühlschränke, hybride Kühl-/Gefrierschrank-Modelle, Side-by-Side-, Top- und Bottom-Mount-Konfigurationen, eine Reihe von Truhen-Gefrierschränken und Bar-Kühlschränke.

CHiQ erweitert seinen wachsenden Katalog an Produktinnovationen im Jahr 2021 mit Plänen, im Laufe des Jahres eine Auswahl an Wäscheprodukten und Computermonitoren hinzuzufügen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430218/image_1.jpg