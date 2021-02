TauIQ wird Teil von Invicros Core Lab neben bahnbrechender Veröffentlichung im Journal of Nuclear Medicine

Invicro LLC, ein Unternehmen von Konica Minolta, meldet, dass die wissenschaftliche Publikation TauIQ - A canonical image-based algorithm to quantify tau PET scans, (Ein kanonischer bildgestützter Algorithmus zur Quantifizierung von Tau-Pet-Scans) im Journal of Nuclear Medicine (JNM) erscheinen wird. In Verbindung mit dieser Veröffentlichung führt Invicro mit 21 CFR Part 11 konforme Tau-IQ-Services in seinem Core Lab ein. Diese werden Teil der erweiterten IQ-Analyse-Plattform des Unternehmens, zu der auch AmyloidIQ und DaTIQ gehören.

