RedHill Biopharma gibt positive Empfehlung des DSMBs nach Analyse zur Futility („futility review") für die Fortführung der Phase-2/3-COVID-19-Studie mit Opaganib bekannt

Vorläufige US-amerikanischen Phase-2-Studie mit Opaganib (Studiendesign zielt nicht auf statistische Signifikanz) zeigten die Sicherheit und die Wirksamkeit über die wichtigsten primären und sekundären Endpunkte hinweg

Tel AVIV, Israel und RALEIGH, N.C., 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) („RedHill" oder das „Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass das unabhängige Data Safety Monitoring Board (DSMB) nach einer vorgezogenen Beurteilung der Futility („futility review") einstimmig empfohlen hat, die globale Phase-2/3-Studie mit oral verabreichtem Opaganib[1] zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung fortzusetzen. Die Empfehlung des DSMB basiert auf einer Analyse nicht verblindeter Wirksamkeitsdaten der ersten 135 Patienten dieser Studie und Sicherheitsdaten der ersten 175 Patienten.

„Opaganib ist ein neuartiger, oral verabreichter Sphingosin-Kinase-2 (SK2)-Inhibitor mit nachgewiesener antiviraler, entzündungshemmender und antithrombotischer Aktivität. Die positive und einstimmige DSMB-Empfehlung ist ein bedeutender Meilenstein für den Fortschritt unseres Entwicklungsprogramms für die COVID-19-Krankheit. Zusammen mit den positiven Ergebnissen der Phase-2-Studie legt diese einstimmige DSMB-Empfehlung, die globale Phase-2/3-Studie fortzusetzen, nahe, dass wir sowohl aus Sicht der Sicherheit als auch der Wirksamkeit in die richtige Richtung gehen", sagte Mark L. Levitt, M.D., Ph.D., Medizinischer Direktor bei RedHill. „Dies ist eine besonders schwierige Zeit im Kampf gegen die Pandemie, da virale Mutationen die Infektionsraten erhöhen und sich auf viele Aspekte der gesellschaftlichen Reaktion auf die Pandemie auswirken. Der Bedarf an wirksamen Therapeutika ist klar. Der Wirkmechanismus von Opaganib zielt auf die menschliche Wirtszellkomponente SK2, die sowohl an der viralen Replikation innerhalb der Zelle als auch an nachgeschalteten Entzündungs-/Immunreaktionen beteiligt ist. Dies bedeutet, dass Opaganib seine Aktivität voraussichtlich unabhängig von den besorgniserregenden Mutationen im SARS-CoV-2-Spike-Protein beibehält. Diese Mutationen unterstreichen das Potenzial von SARS-CoV-2, eine Resistenz gegen direkte antivirale mAbs zu entwickeln und möglicherweise die Wirksamkeit von Impfstoffen zu beeinflussen. Dies ist ein wichtiger Vorteil von Opaganib angesichts der wachsenden Vielzahl von Virusstämmen und bietet das Versprechen einer dringend benötigten Behandlungsoption, um Patienten vom Sauerstoff und aus dem Krankenhaus zu holen."