Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ernennung der Automobilrennsportlegende Michael Andretti in PowerTaps Fachbeirat bekannt

Clean Power Capital gibt Ernennung der Automobilrennsportlegende Michael Andretti in PowerTaps Fachbeirat bekannt



VANCOUVER, British Columbia, 2. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Michael Andretti, Chairman und CEO der Andretti Autosport und Gründungspartner der Andretti Group, in den Fachbeirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") bekannt. Wie bereits am 28. Oktober 2020 angekündigt, investierte das Unternehmen im Rahmen seiner Anlagestrategie im Wasserstoffsektor in PowerTap.



Die Automobilrennsportlegende der zweiten Generation, Michael Andretti, der Namensgeber des internationalen Rennunternehmens Andretti Autosport, hing 2003 seinen Helm an den Nagel und vollzog den Vollzeitübergang vom Fahrer zum Unternehmensleiter. Andretti führt seine Geschäfte mit dem gleichen Fokus und der gleichen Entschlossenheit, die er hinter dem Lenkrad eines Rennwagens gezeigt hat, und hat die Marke Andretti Autosport zu weltweiter Anerkennung gebracht, die einen Meisterschafts-Stammbaum vorweisen kann.

Andretti ist auch ein Gründungspartner der Andretti Group, die seit 1997 besteht. Die Unternehmensfamilie der Andretti Group ist schnell angewachsen und schloss anderem folgendes ein: die Geschäfte der Handelskette für Treibstoff/Mini-Markt/Schnellrestaurant; Großhandel für Kraftstoff mit und ohne Markenzeichen; Speditions-/Logistikbetriebe;

Cardlock-/Fuhrparkbetankungs-Betriebe; und vom Hersteller autorisierten Komplett-Service. Das Unternehmen betreibt und/oder beliefert unter anderem Einrichtungen unter den Marken Chevron, Texaco, Shell, 76, Circle K Pacific Pride und CFN in einer geografischen Region, die in Kalifornien, Oregon und Washington umfasst.



Die Erwartungen sind hoch, wenn Sie mit einem Namen wie Andretti in die Welt des Rennsports einsteigen, und Michael Andretti hat als Fahrer, Teambesitzer und Geschäftsmann in seiner glänzenden Karriere die Messlatte höher gelegt. Andretti weiß, wie wichtig es ist, nach Spitzenleistungen zu streben, und drängt darauf, von gut zu großartig zu wechseln. Er legt die Messlatte höher und setzt neue Maßstäbe. Er weiß, was es braucht, um ein Champion zu sein.