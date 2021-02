Deutsche Bank: Endlich schwarze Zahlen?

Am Donnerstag wird Deutschlands größte Privatbank ihre Ergebnisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr präsentieren. Dabei zeigen sich insbesondere die Analysten im Vorfeld überraschend optimistisch, dass die Deutsche Bank ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 auch netto in die schwarzen Zahlen gekommen ist.

Den unerwarteten Aufschwung hat das Geldhaus insbesondere dem Investmentbanking zu verdanken. Hier gab es im dritten Quartal 2020 bereits ein Einnahmeplus von 43 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro. Bekanntlich war aber auch das vierte Quartal hinsichtlich Kapitalmarktaktivitäten äußerst produktiv. So wird im Markt geschätzt, dass die Sparte insgesamt vor Steuern im Gesamtjahr knapp 3 Milliarden Euro verdient haben könnte.

Darüber hinaus hatte die Deutsche Bank ja schon im Dezember angekündigt, weitere Kosten zu senken. Nach einer bisherigen Zielmarke von 17 Milliarden Euro bis 2022 sollen die Kosten nun auf 16,7 Milliarden Euro gesenkt werden.

Das alles kommt am Markt sehr positiv an. Nachdem die Aktie in den die vergangenen 14 Tagen eher im Rückwärtsgang war, scheint nun die Unterstützung bei rund 8,40 Euro zu halten. Jedenfalls startete der Titel mit positiven Zuwächsen in die neue Woche. Kurzfristigen technischen Spielraum hätte das Papier dabei sicherlich in den Bereich von 9,20 Euro, wo eine nächste Widerstandszone wartet. Aber auch die 10,00 Euro dürften mittelfristig im Fokus bleiben. Unter diesen Prämissen sollten investierte Anleger dabeibleiben. Zukäufe oder Neupositionierungen bieten sich allerdings erst an, wenn die technische Verfassung etwas klarer geworden ist.