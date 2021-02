---------------------------------------------------------------------------

- Volumen beträgt Mio. EUR 15,1



- Finanzierung bestehender Windparks



- Attraktive Verzinsung



Vor rund einer Woche hat Energiekontor mit dem Vertrieb ihrer jüngsten Stufenzinsanleihe (SZA 2020) begonnen. Schon heute ist rund 70 Prozent des Volumens bei in- und ausländischen Investoren platziert, was für die Attraktivität der Anlage spricht.



Bei dieser Anleihe handelt es sich um ein festverzinsliches Wertpapier, emittiert von der Energiekontor Finanzanlagen VIII GmbH & Co. KG, eine 100%ige Tochter der Energiekontor AG. Das Volumen der SZA 2020 beträgt Mio. EUR 15,1. Der Erlös wird den Betreibergesellschaften der portugiesischen Windpark Montemuro und Penedo Ruivo jeweils als Refinanzierungsdarlehen zur vollständigen Ablösung der bestehenden Darlehensverpflichtungen zur Verfügung gestellt.



Feste Zinsen bis zu 5 Prozent



Anleger erhalten eine feste Verzinsung, die sich während der Laufzeit drei Mal erhöht. Bis 2026 werden 4 Prozent p. a. ausgezahlt, bis 2031 4,25 Prozent p. a., bis 2035 4,5 Prozent p. a. und bis zur vollständigen Rückzahlung der Anleihe in 2039 5 Prozent p. a. Der Zinszeitraum läuft jeweils vom 01. März bis zum 28. Februar des Folgejahres. Eine sukzessive Rückzahlung des Kapitals ist geplant und erfolgt in vier Stufen: 15 Prozent im Jahr 2026, 15 Prozent im Jahr 2031, 10 Prozent im Jahr 2035 und die übrigen 60 Prozent am Laufzeitende 2039. Eine Beteiligung ist ab EUR 3.000 möglich.



Übertragbar, handelbar, abgesichert



Als Inhaberpapier lässt sich die Anleihe über die depotführende Bank ohne Beschränkung an Dritte veräußern oder übertragen. Auch der freie Handel an einer deutschen Wertpapierbörse ist zum 01. März 2021 vorgesehen. Für den Anleger bedeutet das die Möglichkeit, die erworbenen Anteile vor Ende der 18-jährigen Laufzeit verkaufen zu können. Die bisher von der Energiekontor-Gruppe in der Vergangenheit platzierten zwölf Stufenzinsanleihen haben sich als relativ wertstabil erwiesen und bewegten sich in den letzten Jahren zuverlässig zwischen 95 und 108 Prozent.