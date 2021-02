Eat Beyond Portfoliounternehmen Nabati Foods wird im Rahmen des Börsengangs akquiriert.

Nabati Foods - ein Portfolio Unternehmen der Eat Beyond Global Holdings - wird im Rahmen des Börsengangs zu einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 4 Mio. $ akquiriert. Positives Signal für das Beteiligungsportfolio der Eat Beyond Global Holdings und weiterer Baustein für Kurs-Projektionsziele.

Die Aktie der Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) befindet sich seit Wochen in einem stabilen Aufwärtstrend. Auch die technisch gesunde Korrektur nach Erreichen des temporären Zwischenhochs bei 3 Euro, die bei 2,20 Euro ihre vorläufige Haltezone fand, ändert am bullischen Gesamtbild nichts.

Es ist davon auszugehen, dass im Frühling die Projektionsziele um 3,50 Euro in den Fokus kommen könnten. Hierfür spricht der solide Newsflow des Unternehmens. Regelmäßig gibt das Managementteam des Investment-Issuers aussichtsreiche Meldungen zu seinen Portfoliogesellschaften heraus, die zeigen, daß die Due Dilligence von Eat Beyond Global Holdings ausgezeichnet und wegweisend ist. Die Fundamentals stimmen also.

Dies demonstriert auch die heutige Unternehmensnachricht:



Eat Beyond Global Holdings Inc. gibt bekannt, dass Nabati Foods Inc., eine Gesellschaft im Eat-Beyond-Portfolio, eine endgültige Vereinbarung mit einer privaten Gesellschaft in British Columbia (abgekürzt die BCCO) abgeschlossen hat, die Nabati im Zuge eines geplanten Börsengangs kaufen soll. Für den Kauf lässt sich die BCCO durch Mackie Research Capital Corp. vertreten ; der Makler hat entsprechend zugestimmt, 8 Mio. Sonder-Warrants der BCCO auf Basis einer Best-Efforts-Privatplatzierung zum Kauf zu einem Preis von 0,50 $ pro Sonder-Warrant anzubieten, mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 4 Mio. $.

Jedes Sonder-Warrant soll ohne zusätzliche Gegenleistung automatisch in Stammaktien der BCCO (BCCO-Aktien) an dem früheren der folgenden Termine (Datum der automatischen Ausübung) ausübbar sein: (i) drei Geschäftstage nach dem Tag, an dem die zuständige Börsenregulierungsbehörde der BCCO den Erhalt eines endgültigen Emissionsprospekts bestätigt, der die Verteilung der BCCO-Aktien unter den Sonder-Warrants qualifiziert (der Emissionsprospekt); und (ii) vier Monate plus ein Tag nach dem Angebotsschluss.