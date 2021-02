JPMORGAN belässt Siemens Gamesa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Windkraftanlagen-Hersteller habe gut abgeschnitten und damit sein Vertrauen in eine geschäftliche Trendwende gestärkt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 19:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 00:15 / GMT