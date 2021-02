DGAP-News Energy And Water Development Corp: Angesichts der globalen Wasserkrise geben zwei Technologie-Unternehmen die 'BlueTech Alliance for Water Generation' bekannt. (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.02.2021, 08:00 | 66 | 0 | 0 02.02.2021, 08:00 | Energy And Water Development Corp: Angesichts der globalen Wasserkrise geben zwei Technologie-Unternehmen die 'BlueTech Alliance for Water Generation' bekannt. ^

Florida, Deutschland, 2. Februar 2021.

Unter dem Leitspruch "Die BlueTech Alliance" haben die Energy & Water Development Corp (OTCQB: EAWD) und die ENVELON UG, ein Hersteller und Ingenieurdienstleister für Solarmodule, eine umfassende Vereinbarung zur Herstellung von sogenannten solarbetriebenen atmosphärischen Wassertürmen unterzeichnet.

Die solarbetriebenen atmosphärischen Wassertürme, auf englisch Solar Powered Atmosphere Water Generation Towers" (kurz eAWGT) sind freistehende oder an Gebäuden angebrachte Türme mit einer Kantenlänge von 10 Metern und einer Höhe von 8 Metern. Sie nutzen die Feuchtigkeit der Umgebungsluft und erzeugen damit 10.000 Liter Trinkwasser pro Tag, ohne die Nutzung von Grundwasser und fossilen Brennstoffen.

Bildtitel: Direkt am Gebäude integrierte Wassergeneratoren, die Solarstrom und Wasser für industrielle Prozesse erzeugen. (Quelle Dr. Peter Kuczia for ENVELON)

Nach Angaben des Weltwasserrates hat die Verdreifachung der Weltbevölkerung im 20. Jahrhundert den Bedarf erneuerbarer Wasserressourcen versechsfacht. Dieses Wachstum und die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung haben zu einer steigenden Nachfrage nach Wasser geführt, selbst in Industrieländern, in denen tendenziell mehr Wasser für die Energieerzeugung und die Industrie verwendet wird. Der hohe Wasserverbrauch war beispielsweise im Zusammenhang mit der neuen Tesla-Fabrik in Deutschland ein Thema, das einige Bewohner der umliegenden Gemeinden wegen des bereits stark abgesunkenen Grundwasserspiegels beunruhigte.

