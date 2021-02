21Shares lanciert den weltweit ersten Polkadot (DOT) ETP

Zürich 2. Februar 2021 – 21Shares AG, Pionier unter den Emittenten von Krypto Exchange Traded Products (ETPs), lanciert am kommenden Donnerstag, 4. Februar 2021 das weltweit erste Polkadot ETP (ADOT SW - CH0593331561 - PDOT) "DOT ETP" an der Schweizer Börse (SIX Exchange). Vergangenen Freitag wurde Polkadot vom Indexanbieter nach Bitcoin als zweitgrößter Bestandteil in den 21Shares HODL Basket ETP aufgenommen - Der perfekte Zeitpunkt, die bereits breite Palette von 21 Shares Krypto-ETPs mit einem zusätzlichen Single-Asset-ETP zu erweitern. Der Prospektus der 21Shares AG hat den DOT Token im Oktober 2020 aufgenommen.

„Das neue DOT ETP bietet Anlegern ein sicheres, reguliertes und einfaches Exposure in die spannende neue Blockchain-Technologie. In Bezug auf die Bereitstellung der Liquidität profitieren wir von bewährten, vertrauenswürdigen Partnern“, so Hany Rashwan, CEO der 21Shares AG.