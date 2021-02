Summa Silver Corp. kündigt $8.000.000 Privatplatzierung Finanzierung an

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein ist ein "Optionsschein"). Jeder Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von $1,75 pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen gleich oder höher als $3,00 ist, hat Summa das Recht, das Verfallsdatum der Warrants zu beschleunigen, indem sie die Inhaber der Warrants mittels einer Pressemitteilung darüber informiert, dass die Warrants an dem Tag verfallen, der 30 Tage nach der Veröffentlichung der genannten Pressemitteilung liegt.

Galen McNamara, CEO des Unternehmens, sagte: "Summa Silver besitzt zwei der besten hochgradigen Silbererschließungsprojekte in den Vereinigten Staaten. Wir freuen uns, neue Investoren im Unternehmen willkommen zu heißen und wir die aggressive, moderne Suche nach Silberressourcen fortzusetzen. ”

Der Abschluss des Angebots unterliegt der behördlichen Genehmigung und alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen ist berechtigt, für einen Teil des Angebots eine Vermittlungsgebühr in Höhe von bis zu 6 % in bar und 6 % in Form von Finder's Warrants zu zahlen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren in eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 $ umgewandelt werden können. Es wird erwartet, dass der Erlös aus dem Angebot für die Exploration, die Unternehmensentwicklung und allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet wird. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Februar 2021 (das "Abschlussdatum") erfolgen und unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der TSX Venture Exchange.