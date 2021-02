Moovly erweitert seine KI-gestützte Text-to-Speech-Funktion - nun verfügbar in über 100 Sprachen

VANCOUVER, KANADA - (2. Februar 2021). Moovly Media Inc. (TSX VENTURE: MVY) (OTC: MVVYF) (FRANKFURT: 0PV2) („Moovly“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die KI-gestützte Text-to-Speech-Funktion [Anm.: Umwandlung von Text in Sprache/Sprachausgabe] von Moovly aufgrund der Nachfrage eines zunehmend internationalen Kundenstamms nun in mehr als hundert Sprachen verfügbar ist. Moovly hat seine Text-to-Speech-Funktion überdies durch eine automatische Übersetzung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) um eine große Anzahl neuer Stimmen erweitert.