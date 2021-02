Tryp Therapeutics bestellt Dr. Robin Carhart-Harris in den wissenschaftlichen Beirat

Dr. Robin Carhart-Harris erklärt: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Tryp. Die Branche für psychedelische Arzneimittel verzeichnet derzeit ein rasantes Wachstum und Tryp sticht hier als eines der bestgeführten Unternehmen hervor, die ich bisher kennengelernt habe. Ich bin beeindruckt von der weitreichenden Erfahrung dieses Unternehmens in der Arzneimittelentwicklung und freue mich, dieses Team mit meinen eigenen spezifischen Kenntnissen auf dem Gebiet der Psychedelika unterstützen zu können.“

Dr. Carhart-Harris ist Leiter des Zentrums für psychedelische Forschung am Institut für Gehirnwissenschaften des Imperial College London, wo er zahlreiche klinische Studien zu den Auswirkungen von Psychedelika auf das Gehirn veröffentlicht hat. Im Rahmen seiner Arbeiten entwickelte er auch eine Reihe von Studien zur funktionellen Hirnbildgebung unter Einsatz von Psilocybin (Zauberpilzen), LSD, MDMA (Ecstasy) und DMT (Ayahuasca). Dr. Carhart-Harris kann auf über 90 Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer-Review verweisen. 5 davon rangieren unter den Top 10 bei der jährlichen Zitationsrate im Bereich der psychedelischen Wissenschaft, darunter auch die Top 2 insgesamt. Die Forschungsarbeiten des Experten wurden in den wichtigsten nationalen und internationalen Medien veröffentlicht. Er hielt einen populären TEDx-Talk und war eine führende Stimme für psychedelische Medizin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Seine Vorträge über die psychedelikagestützte Therapie haben die Entwicklung von Psychedelika als neuartige Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen, die derzeit mit den bestehenden Therapien unterversorgt sind, maßgeblich beeinflusst. Er wird auch bei der Gestaltung der bevorstehenden klinischen Studien von Tryp eine Führungsrolle einnehmen.