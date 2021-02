Datametrex informiert über Neuigkeiten zu Ronin

Aufgrund der positiven Entwicklungen am Markt für Kryptowährungen hat das Unternehmen beschlossen, dass es im besten Interesse aller Aktionäre von Datametrex wäre, die Firma Ronin durch eine Ausgliederung zu reaktivieren und Finanzmittel direkt über Ronin zu beschaffen.

Die oben erwähnten Maßnahmen sind an eine Reihe von Genehmigungen gebunden, unter anderem an die Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, einen Arrangement-Plan für die Ausgliederung der Firma an unsere Aktionäre sowie möglicherweise auch die Zustimmung der Aktionäre. Datametrex wird die Marktteilnehmer über den weiteren Verlauf, inklusive der Finanzierungsstruktur und der Transaktion, kontinuierlich informieren.

