Evergold kündigt Privatplatzierung von $8.000.000 CAD an, Finanzierung mit einer großen Kauforder von Palisades Goldcorp

Toronto, Kanada - 2. Februar 2021 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) („Evergold” oder das „Unternehmen”) (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass es mit Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer (der „Underwriter”) vereinbart hat, die zuvor angekündigte Bought Deal Finanzierung um $2.000.000 CAD für einen Gesamtbruttoerlös von $8.000.000 CAD („Angebot”) zu erhöhen. Palisades Goldcorp Ltd. hat dafür bereits eine große Kauforder platziert. Der Underwriter hat zugestimmt, auf Kaufbasis insgesamt 17.500.000 Einheiten (die „HD-Einheiten“) zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit („HD-Angebotspreis“) für einen Bruttoerlös von $3.500.000 CAD und 20.454.546 Flow-Through Einheiten („FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,22 CAD pro Einheit („FT-Angebotspreis“) für einen Bruttoerlös von $4.500.000 CAD zu kaufen. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines übertragbaren Optionsscheins zum Kauf von Stammaktien (jeder ganze Optionsschein zum Kauf von Stammaktien, ein „Warrant”), von denen jeder als „Flow-Through Aktie” im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) qualifiziert ist. Jede HD-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant Aktie”) zu einem Ausübungspreis von 0,30 CAD für einen Zeitraum von 3 Jahren nach Abschluss des Angebots.

„Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung von Palisades, einem neuen Investor in unser Unternehmen, zusammen mit mehreren unserer langjährigen Fonds, darunter Sprott, Middlefield und Maple Leaf Funds,” sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. „Ihre Teilnahme an dieser Finanzierung wird geschätzt und ist ein echtes Vertrauensvotum für unsere Aussichten, wenn wir uns darauf vorbereiten, in der kommenden Feldsaison unsere aufregenden Gold-Silber-Projekte Snoball und Golden Lion zu bohren und unser neues hochwertiges Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada vorantreiben.”

Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „Börse“) und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen und emittierbaren Wertpapiere unterliegen einer Haltepflicht von vier Monaten und einem Tag nach dem Datum der Emission. Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen gemäß den Richtlinien der Börse Provisionen an berechtigte Personen zahlen.