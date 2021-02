--------------------------------------------------------------------------------Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mitdem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------ZWISCHENMITTEILUNG 3.QUARTAL 2020/21Hiermit gibt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaftbekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Bericht: QuartalsberichtDeutsch:Veröffentlichungsdatum: 02.02.2021Veröffentlichungsort:https://ats.net/de/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/ATS_Q3_2020_21_de.pdfRückfragehinweis:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftGerda Königstorfer, Director Investor RelationsMobil: +43 676 89555925Email: g.koenigstorfer@ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: WBI, VÖNIX, ATX GP, ATXBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131976/4827656OTS: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft