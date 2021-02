---------------------------------------------------------------------------

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) setzt ihre strategische Agenda konsequent weiter um: Im Rahmen der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen veräußert das Unternehmen die Print Media Academy (PMA) in Heidelberg an eine luxemburgische Investmentgesellschaft. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde unterzeichnet. Mit dem Verkauf macht Heidelberg den Weg frei für eine neue, zukunftsweisende Nutzung des Gebäudes an einem zentralen Standort in der Stadt. Heidelberg erzielt einen Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Als agiles, modernes Unternehmen setzt Heidelberg auf kurze Wege und effizient genutzte Flächen. Dazu gehört, dass die Mitarbeiter räumlich am zentralen Standort in Wiesloch/Walldorf so eng wie möglich zusammenrücken. Vor diesem Hintergrund hatte Heidelberg bereits 2020 die wenigen, zuletzt noch in der PMA tätigen Mitarbeiter nach Wiesloch/Walldorf geholt.



"Die Veräußerung der PMA ist für uns der nächste logische Schritt auf unserer Agenda. Uns ist bewusst, dass der Verkauf Signalwirkung hat: Wir bleiben aber der Stadt als auch der Region künftig eng verbunden. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass der Eigentümerwechsel neue, vielfältige Perspektiven für die Stadt und die Menschen vor Ort eröffnet", sagt Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. "Mit dem Erlös aus dem Verkauf können wir in dem anhaltend herausfordernden Covid-19-Umfeld unsere Liquidität abermals stärken und durch künftige Kosteneinsparungen unsere finanzielle Stabilität nachhaltig weiter erhöhen."



Heidelberg wird seinen Firmensitz und seine Repräsentanz in angemieteten Räumen in der PMA behalten und damit auch künftig unternehmensrelevante Entscheidungen in der Stadt treffen, unter anderem im Rahmen von dort stattfindenden Gremiensitzungen.



