MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Trend hin zu Erneuerbaren Energie und ein in vielen Regionen ungebrochener Bauboom treiben die Erholung von Wacker Chemie an. So konnten die Auswirkungen der Corona-Krise, die den Konzern vor allem im ersten Halbjahr 2020 belastet hatten, zum Jahresende hin zumindest teilweise ausgeglichen werden. "Die Aufstellung unseres Portfolios, mit der wir Schwächen in einzelnen Branchen zumindest zum Teil kompensieren konnten, hat sich in der gegenwärtigen Krise einmal mehr bewährt", sagte Konzernchef Rudolf Staudigl laut Mitteilung. Zudem zahle sich die laufende Restrukturierung aus. Für die Aktien ging es am Dienstag nach oben.

Sie stiegen am Vormittag um 3,67 Prozent auf 127,25 Euro. Mit diesem Sprung auf ein Hoch seit August 2018 knüpften die Papiere an den guten Lauf der letzten Monate an. So hatten sie schon 2020 der Corona-Krise getrotzt und mit einem Plus von fast 73 Prozent zu den Favoriten im MDax gezählt.