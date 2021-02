DGAP-News Sto SE & Co. KGaA erwirbt die restlichen Anteile der JONAS Farbenwerke GmbH & Co. KG (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.02.2021, 10:00 | 29 | 0 | 0 02.02.2021, 10:00 | Sto SE & Co. KGaA erwirbt die restlichen Anteile der JONAS Farbenwerke GmbH & Co. KG ^

Sto erwirbt die restlichen Anteile der JONAS Farbenwerke GmbH & Co. KG Ausbau der Kooperation intensiviert das Engagement im zweiten Vertriebskanal Stühlingen, 2. Februar 2021 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, und die JONAS Farbenwerke GmbH & Co. KG, Wülfrath, intensivieren ihre Partnerschaft: Die Sto-Gruppe wird - vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts - voraussichtlich mit Wirkung zum 28.02.2021 die restlichen 50,2 % Anteile der JONAS Farbenwerke übernehmen. Mit 88 Mitarbeitern zählt das Familienunternehmen JONAS zu den leistungsfähigsten Herstellern von Wandfarben und anderen wasserbasierten Beschichtungsprodukten im deutschen Profimarkt. JONAS verfügt über ein hochmodernes Werk in Wülfrath, einen anerkannten Service und Produkte von höchster Qualität. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zum Spezialisten von Farben in Kundenaufmachungen entwickelt.

Die Sto-Gruppe baut seit dem Jahr 2002 neben dem klassischen Direktvertrieb gezielt einen zweiten Distributionskanal für ausgewählte Produkte auf, die über den Fach- und Großhandel angeboten werden. Mit der Firma SÜDWEST Lacke und Farben GmbH & Co. KG, Böhl-Iggelheim, dem Lack-Spezialisten innerhalb des Sto-Konzerns, ist die Unternehmensgruppe hier bereits sehr erfolgreich vertreten und investiert derzeit am Standort Böhl-Iggelheim in ein modernes Logistikzentrum. Als Teil der langfristigen Strategie will Sto diesen Vertriebsweg sukzessive erweitern und sich zu einem der führenden Anbieter entwickeln.

Der Partner JONAS, mit welchem man in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich kooperiert hat, trägt maßgeblich zu diesem Ziel bei und ergänzt die vorhandenen Sto-Stärken annähernd überschneidungsfrei: Während die Kernkompetenzen von Sto vor allem im Bereich der Fassade liegen, ist JONAS besonders bei Produkten für den Innenbereich und die Renovierung gut aufgestellt und gewinnt hier seit Jahren neue Kunden. Durch die Intensivierung der Zusammenarbeit wird JONAS von wichtigen Kompetenzen der Sto-Gruppe wie beispielsweise der Digitalisierung oder der internationalen Beschaffung profitieren können, um sich so erfolgreich dem wachsenden Druck und den zunehmend schneller werdenden Veränderungen der Märkte stellen zu können.

