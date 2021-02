Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Airbus an der Spitze nach zwei positiven Analystenkommentaren Optimistische Studien von gleich zwei großen US-Investmentbanken haben am Dienstag den Kurs von Airbus angetrieben. Mit einem Gewinn von rund fünf Prozent führten sie sowohl den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 an als auch den Pariser Cac 40 sowie …