Alexa Hergenröther neues Beiratsmitglied bei Novihum Technologies (FOTO)

Dortmund (ots) - Das wachstumsstarke AgTech-Start-up Novihum Technologies heißtAlexa Hergenröther, ehemalige Geschäftsführerin der K+S Minerals and AgricultureGmbH, herzlich als neues Mitglied im Beirat willkommen. Sie trat NovihumTechnologies am 1. Dezember 2020 bei."Wir freuen uns, Alexa bei Novihum Technologies begrüßen zu dürfen", sagt derBeiratsvorsitzende Rolf Nagel. "Sie bringt jahrelange Geschäfts- undManagementerfahrung in der Agrar- und Düngemittelbranche mit. Außerdem verfügtsie über die Kontakte und Beziehungen, die Novihum helfen werden, den eigenenWachstumskurs mit dem Ziel der weltweiten Verbesserung von Böden undlandwirtschaftlicher Produktivität zu beschleunigen."