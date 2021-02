Eine revolutionäre All-in-One-Lösung für Smart-Home-Konzepte

Düsseldorf (ots) - Dem Düsseldorfer Software-Entwickler Smart Concepts AG ist es

gelungen, eine Software zu entwickeln, die herkömmliche Smart-Home-Komponenten

von verschiedenen Herstellern in einem System zusammenfassen kann und diese sich

dadurch zentral steuern lassen. Damit können bestehende oder neu erstellte

Gebäude wie Privathäuser, Büros oder auch Fabriken mit Smart-Home- oder

Smart-Building-Technik ausgestattet oder umgerüstet werden. Aber nicht, wie bis

heute üblich, in der Nutzung einer für jedes Element zuständigen App oder

Software, die sich nur mühevoll kombinieren und zentral steuern lassen, sondern

mittels einer revolutionären, neuartigen "All-in-One-Lösung" für Smart Homes

oder Smart Buildings.



Wer über Smart Homes, Smart Buildings oder auch ganz allgemein über Smart Living

spricht, der meint damit technische Verfahren und Systeme in Wohn- und

Arbeitsräumen, welche Haushalts-technik und verschiedene Haushaltsgeräte sowie

elektronische Komponenten vernetzen und intelligent steuern können. Im Zuge von

mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein intendiert die Nutzung von

Smart-Home-Technik eine Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität, der Sicherheit

und der effizienten Energienutzung auf der Basis einer vollkommen

automatisierten, vernetzten und fernsteuerbaren Soft- und Hardware.







Wohnen", das "smart living" auf Basis von technischen Verfahren und geeigneten

Software-Lösungen, die das Leben leichter machen sollen. Außerdem haben die

Menschen die Einstellung zu Verbrauch, Langlebigkeit und

Verantwortungsbewusstsein geändert. Häuser, Wohnungen und Gebäude in der

privaten und industriellen Nutzung sollen im Zuge der Digitalisierung und im

Interesse des Emissionsschutzes mit immer mehr smarter Technik ausgestattet

werden, um ein effizientes Gebäudemanagement zu gewährleisten, welches dem

Zeitgeist von Nachhaltigkeit, Effizienz, Kosten- und Energieeinsparung und

umweltbewusstem Verbrauch entspricht. Mit Hilfe der neu entwickelten Software

der Smart Concepts AG sparen sich Nutzer wie Architekten, Ingenieure,

Installateure und Planer die zeitaufwendige Einzelbetrachtung vieler

unterschiedlicher Smart-Komponenten, um diese letztendlich miteinander zu

kombinieren. Diese Zusammenstellung besteht in seiner Komplexität aus

Dokumentationen, Einbauanleitungen, Betriebsanleitungen, Datenblättern,

Betriebscodes, etc. die für die Um- oder Ausrüstung von Gebäuden auf Smart Home

Technik benötigt werden. Bei der Nutzung für private Häuser oder Wohnungen oder

auch industriell genutzte Gebäude reduziert die Software den Zeitaufwand bei

Installation und Anwendung, ist übersichtlicher in der Handhabung und vermeidet



