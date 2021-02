Plant&Co als Vorzeigeprojekt im Bereich pflanzenbasierter Lebensmittel von der kanadischen Wertpapierbörse CSE vorgestellt

Toronto, Ontario – 2. Februar 2021 – Plant&Co. Brands Ltd. (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: VGANF) (“Plant&Co” oder das “Unternehmen”), ein modernes Gesundheits- und Wellnessunternehmen, das schmackhafte, auf pflanzlicher Basis hergestellte Lebensmittel anbietet, freut sich, seine Teilnahme an der vierteiligen Präsentationsrunde „Plant Protein: The New Age Food“ („Pflanzenprotein: Teil einer neuen Lebensmittelära“) der kanadischen Wertpapierbörse CSE (Canadian Securities Exchange) bekannt zu geben. Im weltweiten Lebensmittelsektor zählt Pflanzenprotein zu den Nahrungsmitteln mit dem schnellsten Marktwachstum. Die CSE freut sich, Showcase-Besucher auf eine Reise von Aussaat bis Verkauf zu führen – mit Hilfe von Unternehmen, die im Anbau oder der Verarbeitung tätig sind bis hin zu den Systemen, über die die Produkte in die Läden gelangen.

Am 4. Februar 2021 um 21 Uhr MEZ wird Donna Reddy, President von Holy Crap Brands, im Namen von Plant&Co in einer Sitzung präsentieren, in der auch PlantX Life Inc. vertreten ist. Frau Reddy wird darüber sprechen, welchen Platz die Plant&Co-Familie inklusive Holy Crap Frühstückscerealien („Holy Crap“) und YamChopsTM ~ Grown Not Raised TM ~ (“YamChops”) im rapide wachsenden Pflanzenproteinsektor einnimmt.

Aktionäre, Investoren und andere Interessenten sind eingeladen, sich die Präsentation anzusehen; besuchen Sie hierzu bitte www.thecse.com und folgen Sie den dort erklärten Schritten.

Vor kurzem schloss Plant&Co die Akquisition zweier gesundheitsfokussierter pflanzlicher Marken ab – Holy Crap und YamChops – und bietet nun über 30 firmeneigene pflanzliche Fleischersatzprodukte, Huhn, Schwein, Fisch, Frühstückscerealien und weitere vegane Lebensmittel an, die sowohl über B2B- (Business-to-Business) als auch B2C-Kanäle (direkt an den Verbraucher) vertrieben werden.

Die Frühstückscerealien von Holy Crap sind hochwertige Produkte, die gut schmecken, die Verdauung unterstützen und dazu beitragen, dass die Konsumenten sich rundum wohlfühlen. Holy Crap bietet vier unterschiedliche Artikel, die sämtlich biozertifizierte, GVO-freie, koschere und glutenfreie Zutaten wie Hanfsamen, Buchweizen, Chiasamen und Haferflocken enthalten. Die wohlschmeckenden, nährstoffreichen Frühstückscerealien haben einen hohen Gehalt an essenziellen Amino- und Fettsäuren, viele Ballaststoffe und sind frei von den neun Hauptallergenen sowie von Zusatzstoffen, etwa Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen, Chemikalien, Farbstoffen, Salzen oder Ölen. Die Produkte von Holy Crap werden in Gibsons (British Columbia) hergestellt und sind in vielen bekannten kanadischen Einzelhandelsketten wie etwa Whole Foods, Save-One Foods und London Drugs sowie im Internet auf der eigenen Website unter www.holycrap.com und auf www.amazon.ca erhältlich.

YamChops ist die erste pflanzliche Metzgerei Nordamerikas und seit mehr als 12 Jahren erfolgreich auf die Entwicklung, die Zubereitung und den Verkauf pflanzlicher Fleischersatzprodukte sowie anderer veganer Lebensmittel spezialisiert. Das Unternehmen wurde in der bekannten Fernsehshow Dragons Den vorgestellt, gewann den NOW Magazine Reader's Choice Award für „Bester Metzger & Feinkosthändler“ in Toronto, und fand jüngst in einem Artikel des Wall Street Journal Anerkennung als führender Player im Fleischersatz-Markt. YamChops ist mitten in Torontos Lebensmitteldistrikt mit einer Filiale vertreten, betreibt eine erfolgreiche Website und erfreut sich großer Beliebtheit auf fünf der bekanntesten Online-Lieferservice-Plattformen: Uber Eats, Skip the Dishes, Door Dash, Corner Shop und Ritual One.

Die Strategie von Plant&Co besteht darin, die bestehenden Vertriebsnetze und B2B-Beziehungen für Groß- und Massenbestellungen von pflanzlichen Produkten zu nutzen, die es bereits bei landesweiten Vertriebshändlern und Einzelhändlern wie Grande Cheese, United Natural Foods Inc. (UNFI), Whole Foods, London Drugs, Save On Foods, Organic Garage, Nature‘s Emporium, Choices Markets, The Big Carrot, Natural Foods Ambrosia und Natures Fare Markets unterhält, um rasch zu wachsen und die mehr als 20 eigenen Produkte auf pflanzlicher Basis von YamChops auf neue und aufstrebende Märkte zu erweitern – nicht nur in Kanada, sondern auch auf die explosiven US-Märkte. YamChops unterhält zurzeit einen B2B-Vertrieb an Sobey‘s London, Pusateri‘s und Nature‘s Emporium.

Mit der eigenen Produktlinie von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, skalierbaren Betriebsanlagen und einem umfassenden Vertriebssystem online und in Kanada will Plant&Co kurzfristig im pflanzlichen Nahrungsmittelsektor Nordamerikas Wirkung entfalten. Zu den Geschäftszielen für das Jahr 2021 zählt, den Verkauf der aktuellen Produkte zu steigern, die aggressive Erweiterung der eigenen Produktlinien, die Vergrößerung des Kundenstamms und die Nutzung der Vorteile beider Unternehmen.

Über Holy Crap Foods Inc.

Bei Holy Crap Brands ist es unsere Mission, Produkte zu kreieren, die durch ein innovatives Markendesign inspirieren und das Leben durch einfache, qualitativ hochwertige Zutaten verbessern, die letztendlich die Verbindung zwischen Darm und Geist fördern. Das Markenzeichen des Unternehmens - Holy Crap - ist ein Bio-Frühstücksmüsli für den Verbraucher von heute, der erwartet, dass sein Essen hart für ihn arbeitet. Unser köstliches Müsli hilft, einen gesunden Darm zu erhalten, der einen glücklichen Geist schafft. Nähere Informationen zu den gesunden und hochwertigen Frühstückscerealien erhalten Sie unter www.HolyCrap.com.

Über YamChops

YamChops ist eine vegane Metzgerei mit Sitz in Toronto in der kanadischen Provinz Ontario. Veganer, Vegetarier, Flexitarier und sogar Fleischliebhaber lieben es, den wunderschön eingerichteten Laden im Herzen des Lebensmittelviertels von Toronto zu besuchen.

Unabhängig davon, ob die Kunden den thunfischfreien „Thunfisch“, das Chick*n Schnitzel, das Szechuan „Beef“ oder das Montreal Style „Steak“ von YamChops probieren oder ihr veganes Lebensmittelgeschäft erkunden, das von seinem sachkundigen Personal unterstützt wird – die Kunden werden in der veganen Metzgerei von YamChops eine unvergessliche Erfahrung machen.

Die Mission von YamChops besteht darin, außergewöhnliche Lebensmittel auf pflanzlicher Basis anzubieten und seinen Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten, mit der Vision, das kulinarische Erlebnis auf pflanzlicher Basis zu erweitern und YamChops zum Laden der Wahl für alle Konsumenten zu machen. Nähere Produktinformationen erhalten Sie unter www.yamchops.com .

Über Plant & Co. Brands Ltd.

Plant & Co. Brands (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: VGANF) ist ein modernes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das schmackhafte Lebensmittel auf pflanzlicher Basis entwickelt und vertreibt. Nähere Informationen erhalten Sie über www.PlantandCo.com.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:

Shawn Moniz

Chief Executive Officer

ir@plantandco.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie „planen", „erwarten", „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „vorhersehen“, „schätzen“ und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die Erwartungen, Absichten, Pläne und zukünftigen Aktionen des Unternehmens und YamChops. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Plant&Co. oder YamChops tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

