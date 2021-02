R. STAHL baut Nettoverschuldung durch höhere Auslagerung des Forderungsvolumens weiter ab und stärkt Bilanz



Waldenburg, 2. Februar 2021 - R. STAHL treibt die Auslagerung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den Abbau der Nettoverschuldung weiter voran. Mit dem im vergangenen Jahr geschlossenen Factoring-Vertrag, der eine Laufzeit von fünf Jahren hat, erhöht sich das mögliche Factoring-Volumen von zuvor 14 Mio. € signifikant auf nun 35 Mio. € bei deutlich geringeren Kosten.



"Nach Abschluss des neuen Konsortialkreditvertrags im Dezember 2019 gehen wir mit dem nun neu geschlossenen Factoring-Vertrag den nächsten Schritt in Richtung einer kosten- und strukturoptimierten Konzernfinanzierung", sagte Dr. Mathias Hallmann, Vorstandsvorsitzender von R. STAHL. "Wir erhöhen damit unsere finanzielle Stabilität weiter und schaffen uns zusätzliche Flexibilität zur Finanzierung von Wachstum, das wir getragen von den aktuellen gesamtwirtschaftlichen Prognosen für 2021 auch in unserem Geschäft erwarten", so Dr. Hallmann weiter.



Gegenüber den bisherigen Factoring-Konditionen ergibt sich mit dem neu geschlossenen Factoring-Vertrag für R. STAHL eine jährliche Kosteneinsparung von rund 100 Basispunkten. Gleichzeitig wird sich die vollständige Nutzung des neuen Factoring-Volumens deutlich auf die schon heute geringe Nettoverschuldung sowie in einer steigenden Eigenkapitalquote auswirken.



Philipp Öhler, Leiter der Konzernbereiche Treasury, Tax, Assurance und Risk Management bei R. STAHL, ergänzt: "Mit dem neuen Factoring-Vertrag erhöhen wir unsere Liquiditätsreserve und verringern gleichzeitig unser Risikoprofil. Dabei liegen die Finanzierungskosten nochmals unter den bereits sehr attraktiven Konditionen unseres Konsortialkreditvertrags."



Mit der Übertragung der bisher ausgelagerten Forderungen an den neuen Factoring-Partner wurde zum Jahresende 2020 begonnen. Die Ausschöpfung des neuen Factoring-Volumens wird im laufenden Jahr sukzessive weiter ausgebaut.

