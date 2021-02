DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Verkauf

Heidelberger Druckmaschinen AG: Neue Perspektiven für die Print Media Academy in Heidelberg



02.02.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) setzt ihre strategische Agenda konsequent weiter um: Im Rahmen der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen veräußert das Unternehmen die Print Media Academy (PMA) in Heidelberg an eine luxemburgische Investmentgesellschaft. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde unterzeichnet. Mit dem Verkauf macht Heidelberg den Weg frei für eine neue, zukunftsweisende Nutzung des Gebäudes an einem zentralen Standort in der Stadt. Heidelberg erzielt einen Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Als agiles, modernes Unternehmen setzt Heidelberg auf kurze Wege und effizient genutzte Flächen. Dazu gehört, dass die Mitarbeiter räumlich am zentralen Standort in Wiesloch/Walldorf so eng wie möglich zusammenrücken. Vor diesem Hintergrund hatte Heidelberg bereits 2020 die wenigen, zuletzt noch in der PMA tätigen Mitarbeiter nach Wiesloch/Walldorf geholt.