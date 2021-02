Mynaric eröffnet Büro in Washington D.C. und verstärkt Vertriebsteam: US-Regierungsmarkt forciert die Einführung von Laserkommunikation; erweitertes globales Vertriebsteam stärkt den Zugang zum Markt

DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

02.02.2021

Los Angeles & München, 2. Februar 2021 - Mynaric baut seine Präsenz in den USA weiter aus und eröffnet ein Büro in Washington D.C. Damit hat das Team nun mehr räumliche Nähe zu den US-Regierungsorganisationen, die verstärkt die Einführung der Laserkommunikation vorantreiben.